artikel-ansicht/dg/0/

Schwerin (dpa) Die Bundestagswahl findet für rund 1000 Wahlberechtigte in Mecklenburg-Vorpommern hinter Gittern statt. Der Urnengang werde in den vier Justizvollzugsanstalten und der Jugendanstalt des Landes bereits vorbereitet, teilte ein Sprecher des Justizministeriums am Samstag in Schwerin mit. In den nächsten Tagen würden Aushänge und Informationen verteilt. Im geschlossenen Vollzug ist nur die Briefwahl möglich.