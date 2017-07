Auf den Spuren der Vergangenheit

artikel-ansicht/dg/0/

Bei Schachtungsarbeiten für einen neuen Elektroanschluss waren Bauarbeiter auf die Grabgruben gestoßen. Der sofort hinzu gerufene Bad Belziger Archäologe Thomas Langer konnte nachfolgend nicht nur die Gruben dokumentieren, sondern in etwa 80 Zentimetern Tiefe auch das fast vollständig erhaltene Skelett eines fünf bis sechs Jahre alten Kindes freilegen, welches vor sieben bis acht Jahrhunderten dort bestattet wurde. Der Experte ist sich sicher, dass das Kind aus einem der vier Sandberger Rittergüter stammte. Er erklärt, dass der Begräbnisplatz auf dem Bricciusberg Menschen von höherem Stande, wie es die Burgmannen von Sandberg darstellten, vorbehalten war (Anm.: Das Dorf Sandberg wurde 1914 in die Stadt Belzig eingemeindet).

Eine anthropologische Untersuchung der Gebeine erfolgte nicht. Nach der Dokumentation der Fundstellen wurden die Grabgruben in Übereinkunft mit dem brandenburgischen Landesamt für Archäologie in Wühnsdorf wieder sorgfältig verschlossen, sodass die Sanierungsarbeiten fortgesetzt werden konnten.

Die eigentliche Bedeutung des Fundes geht jedoch noch weit darüber hinaus. Er bestätigt nicht nur, dass die Fläche vor der Burg Eisenhardt bereits im 12. Jahrhundert als Bestattungsfläche genutzt wurde, sondern beweist, dass die aus dem 14. Jahrhundert stammende Kirche einen Vorgängerbau hatte.

Langer verweist in diesem Zusammenhang auf baugeschichtliche Erkenntnisse aus Flämingdörfern wie in Haseloff, wo belegt werden konnte, dass die heutige Feldsteinkirche einen kleineren hölzernen Vorgängerbau hatte. Die steinerne Kirche hatte man dort vor Jahrhunderten einfach um die vorhandene herumgebaut. "Es wäre ein Wunder, wenn es in diesem Fall nicht so wäre", bemerkt Langer. Er sieht darin auch die Antwort auf die Frage, warum unter dem Fundament der Bricciuskirche alte Gräber entdeckt wurden. Entsprechende Grabungen im Inneren, die die Erkenntnis weiter untermauern könnten, sind nicht vorgesehen.

Im Zusammenhang mit den weiteren Sanierungsarbeiten erhofft sich der Fachmann aus der Kur- und Kreisstadt, der gemeinsam mit dem Restaurator Udo Drott für die wissenschaftliche Baubegleitung verantwortlich zeichnet, weitere spannende Erkenntnisse.