Bargeld bleibt bevorzugtes Zahlungsmittel der Brandenburger

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Das Bezahlen mit Bargeld hat bei den Brandenburgern nach wie vor einen hohen Stellenwert. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben. "Wir erkennen keine Anzeichen dafür, dass die Menschen in Brandenburg ihre Präferenz, mit Bargeld zu bezahlen, verändern", berichtet Wolfram Morales vom Ostdeutschen Sparkassenverband in Berlin.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592630/

"Das Bargeld besitzt weiterhin einen hohen Stellenwert", sagt Marcel Haag, Sprecher des Genossenschaftsverbandes - Verband der Regionen, in dem auch die elf Volks- und Raiffeisenbanken in Brandenburg mit ihren 128 Filialen vertreten sind.

Mehr als die Hälfte der Bezahlvorgänge in Ostdeutschland wird laut Bundesbank in Frankfurt am Main mit Bargeld getätigt. Die Zahl sei mit Blick auf die vergangenen Jahre leicht rückläufig. Neue bargeldlose Bezahlmöglichkeiten wie Apps böten bislang vor allem Händler im urbanen Raum an, so der Handelsverband Berlin-Brandenburg.