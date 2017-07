Volles Haus bei Bosse und K.I.Z.

Helene Beach der Freitag

Auch am Freitag waren die Festivaljünger in Hochstimmung. Besonders am HipHop-Beach aber auch bei den Auftritten von den Orsons, Bosse und K.I.Z herrschte Partylaune. Schon am Nachmittag sorgte Lilo Wanders mit Gesprächen über Sex für eine volle Theaterbühne. Es wollten doppelt so viele Menschen rein, wie der kleine Saal Platz bot. © MOZ / Renè Matschkowiak