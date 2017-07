Luthers Predigt in Niemegk

artikel-ansicht/dg/0/

Niemegk (MZV) Am 8. August 1532 weilte Martin Luther inDer amtierende Niemegker Pfarrer Konrad Cordatus war ein enger Vertrauter Luthers, und Luther besuchte die Familie Cordatus um den neugeborenen Sohn des Pfarrers zu taufen.

Dr. Roland M. Lehmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Friedrich-Schiller-Universität Jena, hat sich für seine Habilitation mit den Predigten Luthers außerhalb Wittenbergs beschäftigt und dabei auch zu dessen Niemegker Taufpredigt geforscht. Diese Ergebnisse wird er am kommenden Dienstag, 1. August, um 18.30 Uhr in einem Vortrag in der Niemegker Kirche vorstellen. Im Anschluss wird zu einem gemeinsamen Essen ins Niemegker Pfarrhaus geladen, bei dem Dr. Lehmann gern mit den Niemegkern ins Gespräch kommen möchte.