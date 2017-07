Polizisten bei Einsatz attackiert und verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Zwei Berliner Polizisten sind bei einem Einsatz von einer Männer-Gruppe attackiert und verletzt worden. Die Beamten waren am Freitagnachmittag in Berlin-Gesundbrunnen in die Stockholmer Straße gerufen worden, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Eine Gruppe Jugendlicher habe dort versucht, einen Kaugummi-Automaten aufzubrechen. Als die Polizei eintraf, sei die Gruppe geflüchtet. Ein 14-Jähriger konnte jedoch gefasst werden. Er wurde in ein Polizeiauto gesetzt. Daraufhin erschien sein 22-jähriger Bruder begleitet von einer Gruppe junger Männer. Der junge Mann attackierte die Beamten und verletzte zwei von ihnen leicht. Er ist ebenfalls festgenommen worden. Die beiden Polizisten konnten ihren Dienst danach fortsetzen.