Stadtverordnete werden besser entschädigt

Hohen Neuendorf (hw) Die Hohen Neuendorfer Stadtverordneten haben sich jetzt per Beschluss die Aufwandsentschädigung für ihre ehrenamtliche politische Tätigkeit in den Gremien der Stadt erhöht. Die Sätze waren seit 2009 nicht mehr verändert worden. Doch habe sich in der stetig wachsenden Stadt der Arbeitsaufwand der Stadtverordneten und der sachkundigen Einwohner deutlich erhöht, heißt es zur Begründung des Antrags, den die Fraktionen CDU, SPD, Linke und Bündnis 90/Die Grünen gemeinsamen eingebracht hatten. Die Erhöhungen entsprächen in etwa den Lohnsteigerungen seit 2009, vermuten die Fraktionen.