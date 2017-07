artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Zwei bewaffnete Unbekannte haben ein Hotel in Berlin-Gesundbrunnen überfallen und Geld aus einer Kasse geraubt. Nach Polizeiangaben betraten die Männer am frühen Samstagmorgen die Hotellobby in der Böttgerstraße. Das Duo bedrohte einen 57-jährigen Hotelmitarbeiter mit einem Messer. Sie forderten Geld, welches sie sich dann aus der Kasse nahmen. Der Angestellte wurde nicht verletzt. Die Täter konnten unerkannt flüchten.