Rathenow (MOZ) Über ein viertel Jahrhundert lang besteht in Rathenow bereits der Verein für Leichtathletik (VfL). Am 28. November 1991 war er aus der Leichtathletik-Sektion der BSG Einheit heraus gegründet worden. Aber erst im Sommer feierte der Verein sein 25-jähriges Bestehen. Ort des Geschehens war kürzlich das Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion am Schwedendamm.

"Schlag den VfL" hieß es, als zwei Mannschaften, bestehend aus Vereinsmitgliedern, Eltern und Übungsleitern im Spaßwettkampf gegeneinander antraten. Zwei Mannschaften wurden gebildet - "Rot" und "Blau". Zum "Modernen Siebenkampf" an diesem Tag gehörten unter anderem Rasenski, Büchsenwerfen, Leitergolf und Tauziehen, das allerdings schon mal olympisch war. Am Ende besiegte das Team "Rot" das Team "Blau" mit 5:2 Punkten.

"Der VfL gestaltet das sportliche Leben in unserer Stadt aktiv mit und trägt viel zur Reputation der Stadt bei. Ein Höhepunkt im Jubiläumsjahr 800 Jahre Rathenow war der Brückenlauf mit über 500 Teilnehmern", so der Erste Beigeordnete, Hans-Jürgen Lemle in Vertretung des Bürgermeisters. "Er ist aber auch ein sehr moderner Verein. Im Februar 2017 wurde der VfL im Rahmen der Sportlerehrung des Landkreises Havelland für seinen modernen wie kreativen Internetauftritt mit dem Innovationspreis 2016 durch die Mittelbrandenburgische Sparkasse ausgezeichnet."

60 der 100 Vereinsmitglieder sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Zum Vereinsjubiläum zeichnete Jörg Wartenberg, 1. Vorsitzender des Kreissportbunds (KSB), einige über viele Jahre aktive und engagierte Vereinsmitglieder mit der Ehrenplakette des KSB aus.

Daniela Werner und Katrin Rentmeister leiten die Übungsgruppe der Vorschulkinder. "Damit konnte eine Lücke im Trainingsangebot geschlossen werden", so Wartenberg. "Die Vorschulkinder trainieren ein Mal in der Woche und nehmen mittlerweile erfolgreich an Wettbewerben teil." Mit einer Ehrenplakette wurden auch Sandra Lorenz, Antje Pillatzki, Eileen Franek, Wilko Rafelt und Andreas Bötel geehrt. Martin Hase, Jugendwart des Leichtathletikverbands des Landes Brandenburg, zeichnete Übungsleiterin Jana Musehold und Anja Bötel mit der Ehrennadel des Landessportbunds aus. Vereinsmitglied Karsten Thomas wurde mit der Silbernen Ehrennadel des Deutschen Leichtathletikverbands geehrt.

"Der VfL ist sehr gut organisiert", so Martin Hase, der den Verein mit einer Ehrenurkunde des Landessportbunds auszeichnete. "Als Landesleistungsstützpunkt, gemeinsam mit dem TSV Premnitz, delegiert der VfL regelmäßig Kinder zur Sportschule Potsdam."

Gründungsmitglied des VfL war unter anderem Lothar Ohst. Er hat die Chronik des jungen Vereins in vier dicken Ordnern festgehalten. Diese Aufgabe im Verein übernahm Bianca Streng. Ihr Ehemann, Nico Streng, übernahm im Jahr 2005 vom Gründungsvorsitzenden Rainer Jähnke die Funktion des 1. Vorsitzenden.