Potsdam (dpa) Seit Inkrafttreten der Versorgung per elektronischer Gesundheitskarte für Flüchtlinge vor einem Jahr sind in Brandenburg 9851 von ihnen auf diese Weise betreut worden. Zum Stichtag 1. Juni wurden 5901 Menschen versorgt, wie das Gesundheitsministerium auf Anfrage in Potsdam mitteilte.