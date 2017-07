artikel-ansicht/dg/0/

Leipzig (dpa) Beim Hantieren mit einem sogenannten "Polen-Böller" hat ein 57-Jähriger in nordsächsischen Wiedemar mehrere Finger verloren. Der Mann hatte nach Polizeiangaben die in Deutschland nicht zugelassene Pyrotechnik am Freitagabend in seiner Wohnung angezündet. Als der Versuch, den Böller nach draußen zu werfen, gescheitert sei, habe ihn der Mann erneut in die Hände genommen, wo dieser dann explodiert sei. Dabei wurden dem 57-Jährigen Daumen, Zeige- und Mittelfinger der linken sowie die ersten zwei Glieder an allen Fingern der rechten Hand abgerissen. Schwer verletzt wurde er ins Krankenhaus gebracht.