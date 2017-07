artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1592663/

Damit sind zwischen Mitte Juni und der Deadline nochmals 43 Ideen eingereicht worden. Viele davon haben das Zeug, Hennigsdorf schöner, facettenreicher und lebenswerter werden zu lassen. 100 000 Euro stehen zur Verfügung, um einige Vorschläge auf der Liste im kommenden Jahr umzusetzen.

Zu denen, die die Kriterien erfüllen könnten, zählt zum Beispiel der, öffentliche Bücherschränke einzurichten. Ob in ausgehöhlten Baumstämmen, alten Telefonzellen oder aber Regalen - in vielen Kommunen ist diese Form des unkomplizierten Literaturtauschs bereits erfolgreich. Hennigsdorf hinkt hier nach. Der Ideengeber schlägt drei solcher Bücherschränke vor: in Nord, am Rathaus und in Nieder Neuendorf.

Einen anderen Hennigsdorfer stört der eintönig und kahl wirkende Platz der Maueropfer. "Künstlerisch gestaltete Skulpturen, auf denen man auch sitzen oder liegen kann oder auf denen Kinder spielen können, wären dort ein interessanter Blickfang und eine Aufwertung des Platzes", begründet er seinen Vorschlag.

Bei manchen Anregungen fragt man sich, weshalb sie nicht schon längst ohne Bürgerhaushalt umgesetzt wurden: "Den hässlichen Baumstumpf in der Berliner Straße 25 vor der Commerzbank entfernen."

Charme hat auch die Idee "Bienenhonig vom Rathausdach". Der Einreicher schlägt vor, auf dem begrünten Teil des Gebäudes Bienenstöcke aufzustellen. Und er hat auch gleich noch eine Einnahmequelle in petto: "Der gewonnene Honig könnte als Hennigsdorfer Souvenir in der Stadtinformation verkauft werden."

Andere Überlegungen dürften daran scheitern, dass sie die finanzielle Grenze von 20 000 Euro pro Projekt überschreiten. So wurde der Wunsch nach einem Jugendclub mit Disco, Billard, Bowlingbahn sowie Lounge und Shisha-Bar eingetragen. Auch der durchaus gerechtfertigte Wunsch, den Mauerradweg in Nieder Neuendorf zu beleuchten, sprengt das Budget. Gespannt sein darf man darauf, ob die Idee auf die Liste kommt, dass Rentner, die ihren Führerschein freiwillig abgeben, ein ABC- oder VBB-Ticket spendiert wird.

Ab Mitte August veröffentlicht die Verwaltung auf der städtischen Internetseite, welche Vorschläge sie für realisierbar hält. Nachdem die Abgeordneten diese Liste am 20. September verabschiedet haben, können alle Hennigsdorfer am 7. Oktober im Bürgerhaus Stimmen für bis zu fünf Projekte abgeben.