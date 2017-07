Endlosdiskussion über Gebührenhöhe

artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/Havel. Der Ketziner Anlegesteg an der Havelpromenade ist bei Wassertouristen beliebt, die Anzahl der Anleger stieg von Jahr zu Jahr und brachte trotzdem im vergangenen Jahr ein Defizit von rund 10.000 Euro (BRAWO berichtete).

Die für diese Saison nach kontroverser Diskussion der Kommunalpolitiker beschlossene deutliche Erhöhung der Gebühren brachte zur Jahresmitte zwar knapp 13.000 Euro Gebühren, rund 4.000 Euro mehr als im Vorjahr, gleichzeitig sank aber die Anzahl der Boote, die den nunmehr teureren Stadtsteg nutzen, im gleichen Zeitraum von 980 auf 879. Dazu noch Einträge im Gästebuch wie "Deutschlands teuerster Hafen" oder "Sie sind der teuerste Hafen, den wir bisher besucht haben... 1,80 pro Meter (Schiffslänge), plus Strom, plus Dusche, kein WLAN... wir machen sicher keine Werbung für sie...". 25 Bootsbesatzungen haben gleich wieder abgelegt, 12 wollen den Stadtsteg nicht mehr nutzen.

Ein Imageschaden für die Stadt, meinten vor einigen Wochen einige Stadtverordnete und regten eine Überprüfung an. Die fand nun im Wirtschaftsausschuss statt. Dessen Vorschlag zur Verbesserung des Images der Stadt sah vor, keine Gebühren für Dusche und Toilette mehr zu erheben, außerdem sollten die Bootsbesatzungen zum halben Eintrittspreis ins Museum gehen dürfen. Denn nicht die Liegegebühren an sich, sondern dass die genannten Serviceleistungen extra zu bezahlen waren und kein WLAN zur Verfügung steht, hatten viele Bootstouristen kritisch vermerkt. Im Ketziner Hauptausschuss sollte am Montag den Stadtverordneten ein einvernehmlicher Beschlussentwurf vorgelegt werden. Doch dazu kam es nicht. Michael Werner (SPD/Freie Wähler) hatte nachgerechnet. Wenn eine mehrköpfige Bootsbesatzung mit einem Boot unter sechs Meter Länge kostenfrei duscht, die Toiletten benutzt und auch noch vergünstigt das Museum besucht, dann aber vor 16 Uhr wieder ablegt, hätten die Bootstouristen mehr Leistungen in Anspruch genommen, als sie Liegegebühren bezahlen müssten. Das könne auch nicht sein, meinte man im Hauptausschuss.

Bürgermeister Bernd Lück zog die Konsequenzen und den Beschlussentwurf zurück. Damit beginnt eine neue Diskussionsrunde in den Fachausschüssen und die Bootstouristen zahlen zunächst weiter die höheren Gebühren - Image hin oder her.