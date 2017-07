Sattelt die Pferde, wir reiten nach Steckelsdorf!

artikel-ansicht/dg/0/

Im letzten Turnier dieser Saison der Ersten Westernreiter Union (EWU) Berlin-Brandenburg kämpfen rund 170 Pferd-Reiter-Kombinationen um Qualifikationen zur deutschen Meisterschaft, der sogenannten German Open, um Punkte für die Berlin-Brandenburg-Trophy oder einfach nur um den Sieg in ihrer jeweiligen Disziplin und Leistungsklasse. Zu den Höhepunkten zählen wie in den vergangenen Jahren die Rinder-Klassen, die Samstagnachmittag beginnen werden, und der bei Zuschauern beliebte Horse-and-Dog-Trail, bei dem zusätzlich zum Pferd auch ein Hund mit durch den Parcours dirigiert werden muss (für Samstagmittag geplant). Insgesamt gibt es zehn verschiedene Westernreitdisziplinen. Dazu kommen drei Jungpferdeprüfungen, in denen vier- und fünfjährige Pferde auf ihre Eignung als Reitpferd geprüft werden. Erst seit kurzem im regulären Turniersport geführt, ist das Ranch Riding. Die Disziplin soll die Vielseitigkeit, den Arbeitswillen und die Vorwärtsbewegung eines Ranchpferdes widerspiegeln. Auf der Ranch sind an allen drei Tagen Besucher gern gesehen. Der Eintritt ist frei. Los geht es schon am frühen Morgen. Am Samstag kann ab 19.00 Uhr sogar das Tanzbein geschwungen werden. Mehr Infos sind auf www.big-dd-ranch.de zu finden.