Potsdam (dpa) Mit der Eröffnung ihrer "Wahlfabrik" in der Potsdamer Innenstadt haben die Linken in Brandenburg offiziell den Bundestagswahlkampf gestartet. Das Büro sei der "Maschinenraum des Wahlkampfes", die landesweite Anlaufstelle für Parteimitglieder und Interessierte, sagte Landessprecherin Anja Meyer am Samstag. Zudem wurden die Wahlplakate vorgestellt, die ab Mitte August landesweit gehängt werden sollen. Den acht Motiven der Bundespartei haben die Brandenburger zwei weitere beigesteuert - eines zur Briefwahl und eines in sorbischer Sprache. Meyer zufolge will die Partei in Brandenburg 36 000 Plakate kleben. Außerdem sollen fast eine Million Wahlzeitungen verteilt werden.

Die Linkspartei in Brandenburg zieht mit der Agrarexpertin Kirsten Tackmann an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Die 56-Jährige war schon November vergangenen Jahres von einer Delegiertenversammlung einstimmig auf Platz 1 der Landesliste gewählt worden. Die in Wusterhausen/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) wohnende Tackmann war erstmals 2005 für die damalige Linke/PDS in den Bundestag eingezogen.

Die Partei will Meyer zufolge bei der Bundestagswahl am 24. September in Brandenburg mehr als 20 Prozent holen. 2013 war sie auf 22,4 Prozent gekommen.