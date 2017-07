artikel-ansicht/dg/0/

Washington (dpa) Die Ernennung des ehemaligen Generals John Kelly zum Stabschef im Weißen Haus wird in den USA von zurückhaltenden Erwartungen begleitet. Die "New York Times" schrieb am Samstag, vielleicht erwarte Präsident Donald Trump von dem Militär, für Ordnung in seinem dysfunktionalen Haus zu sorgen: "Dabei ist Kellys erste und größte Herausforderung, den Präsidenten zu disziplinieren. Mit ihm fängt das Chaos ja an." Das Blatt verweist auf die schwelende Russlandaffäre und den Lagerkampf im Weißen Haus.