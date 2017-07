Gewalttat von Hamburg muss aufgeklärt werden

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Angehörigen des Todesopfers bei der Messer-Attacke von Hamburg ihr tiefes Mitgefühl ausgesprochen. "Ich trauere um das Opfer der grausamen Attacke in Hamburg. Seinen Angehörigen gilt mein tiefes Mitgefühl", teilte sie am Samstag in Berlin mit. Den Verletzten wünsche sie "vollständige Genesung der körperlichen und seelischen Wunden".