Mann mit Messer überfällt Schreibwarengeschäft

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa/bb) Ein Schreibwarengeschäft in Berlin-Lichterfelde ist von einem Unbekannten überfallen worden. Der Mann soll den Laden am Oberhofer Weg laut Polizeiangaben am Freitagabend betreten haben. Er habe eine 55-jährige Angestellte mit einem Messer bedroht und die Tageseinnahmen gefordert. Der Mann sei anschließend mit der Beute unerkannt zu Fuß in Richtung Brauerstraße geflüchtet. Die Angestellte blieb unverletzt.