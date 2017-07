Polizisten nehmen Mann nach Supermarkt-Einbruch fest

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein 19-jähriger Mann ist in Berlin-Pankow nach einem Einbruch in einen Supermarkt festgenommen worden. Nach Polizeiangaben sind die Beamten am frühen Samstagmorgen alarmiert worden. Zivilfahnder hätten die Umgebung des aufgebrochenen Geschäfts in der Hauptstraße abgesucht und an einer Bushaltestelle den mutmaßlichen Einbrecher gefunden. Er soll sich geständig gezeigt haben. Ob aus dem Supermarkt etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.