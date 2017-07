Freimaurer im Internet

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow/Havelland (MOZ) Im Beitrag über die Freimaurerei und die Rathenower Loge "Zur Treue und Stärke" wurde kürzlich in BRAWO über Rechercheergebnisse von Peter Dietze, Vorsitzender des Fördervereins für ein zu schaffenes Heimatmuseum in der havelländischen Kreisstadt, berichtet. Diese sind im Heimatkalender 2016 veröffentlicht. Dietze hatte in diesem Zusammenhang nicht in Erfahrung bringen können, wann die Loge gegründet wurde. Wohl aber schrieb er, wie lange sie existiert haben soll: bis 1823/24.

Ergänzend dazu schrieb Geschichtsfreund Werner Coch aus Premnitz an die BRAWO-Redaktion: "Der Amtmann und Erbpächter der ursprünglich kurfürstlichen und später königlichen Mögeliner Ziegelei, Joachim Friedrich Wienkoop (1764-1837), war von 1806 bis 1817 Mitglied der Magdeburger Freimaurerloge `Ferdinand zur Glückseligkeit´. Das geht aus der Geschichte der Loge von Philipp Lincke hervor", so Coch und resümiert: "Wenn er jahrelang den beschwerlichen Weg nach Magdeburg zu seinen Logenbrüdern auf sich genommen hat, dann kann man mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass es in dieser Zeit in Rathenow keine Loge gegeben hat."

Das würde wohl bedeuten, dass die Rathenower Loge "Zur Treue und Stärke" vor 1817 nicht bestand und demnach nur etwa sechs Jahre lang aktiv war. Andererseits kann es auch sein, dass es dem Ziegeleibesitzer Wienkopp im weltstädtischen Magdeburg einfach besser gefiel. Schließlich existierte auch in der Stadt Brandenburg eine Loge, die Mögelin noch näher lag.

Im Internet auf http://freimaurer-wiki.de gibt es unter der Überschrift "Wie wird man Freimaurer?" einige Erläuterungen zum heutigen Prozedere. Demnach kann es sein, dass man von einem Logenmitglied angesprochen wird; von einem Freund oder einem Bekannten, "welcher der Meinung ist, dieser Mensch wäre eine Bereicherung für seine Loge".

Man kann auch selbst Kontakt aufnehmen. Die meisten Logen finden sich im Internet, wie die "Friedrich zur Tugend" genannte in Brandenburg an der Havel und die ebenso heute wieder bestehende Magdeburger Loge "Ferdinand zur Glückseligkeit". Sie war übrigens 1761 gegründet worden, ihr Brandenburger Pendant im Jahr 1779. Mehr Infos auf www.freimaurer-md.de und auf http://freimaurer-brandenburg.de.

Indes findet sich bei https://books.google.de ein 1818 herausgegebenes Freimaurerlexikon, das unter dem Stichwort "Rathenow" den 18. Januar 1817 als den Tag ausgibt, an dem die Loge "Zur Treue und Stärke" konstituiert wurde. Es sieht also so aus, als wäre die Loge tatsächlich nur etwa sechs Jahre lang offen gewesen. Sie hätte 2017 ihr 200-jähriges Bestehen feiern können. Die spätere und bis 1934 bestehende Loge "Friedrich Wilhelm zur Wahrheit und Treue" war 1862 gegründet worden, also vor nunmehr 155 Jahren.

Derweil hat ein Ex-Freimaurer in Rathenow noch heute sichtbare Spuren hinterlassen. Architekt Otto Haesler (1880-1962) hatte von 1909 bis 1931 der Celler Loge "Zum hellleuchtenden Stern" angehört, wie diese auf ihrer Internetseite www.freimaurer-celle.de berichtet. Berufliches Anliegen sei ein kulturellen, ökonomischen und sozialen Bedürfnissen genügender Siedlungsbau gewesen, "der durch standardisierte Fertigung für die einfache Bevölkerung bezahlbar wurde. In Fachkreisen erfuhr seine Celler Bautätigkeit viel Aufmerksamkeit."

Laut Angaben auf www.otto-haesler-stiftung.de leitete er von 1946 bis 1955 den Wiederaufbau der Altstadt von Rathenow. Auf Wikipedia heißt es über Haesler, dass er schon 1928 vom kommunalen Rathenower Bauverein den Auftrag für ein Projekt von 600 Wohnungen am Friedrich-Ebert-Ring erhalten hatte. Auf www.rathenow.de wird zitiert: "Streng nach den Prinzipien des Bauhauses Dessau entworfen, konnte durch die einsetzende Weltwirtschaftskrise nur ein Teil des Projektes verwirklicht werden."

Ein anderer mit Verbindungen nach Rathenow und zur Freimaurerei ist Ferdinand Guticke, der 1791 in Rathenow geboren wurde. Er machte als Arzt und Stadtverordneter in Halle von sich reden, wo er 1868 starb. Laut 1844 erschienener Festschrift der "Freimaurerloge im Orient von Halle" machte Guticke die Feldzüge seit 1813 mit "und ist noch jetzt ein sehr geschätzter praktischer Arzt und Mitglied der Loge". Die Festschrift ist ebenfalls in digitalisierter Form bei https://books.google.de zu finden. In einer 1911 von August Wolfstieg herausgegebenen Bibliografie der freimaurerischen Literatur wird übrigens auf Mitgliederverzeichnisse der Rathenower Loge "Zur Treue und Stärke" verwiesen. Näheres dazu auf http://dl.ub.uni-freiburg.de. Die Rede ist dort von Verzeichnissen, die von 1817 bis 1826 geführt wurden. Auch wird auf eine Denkschrift verwiesen, die 1887 aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der "Freimaurer-Loge Friedrich Wilhelm zur Wahrheit und Treue im Orient Rathenow" verfasst wurde.