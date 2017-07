Schweizer Medien: Günter Netzer ist Schweizer

artikel-ansicht/dg/0/

Zürich (dpa) Der ehemalige Fußball-Star Günter Netzer ist seit rund zwei Jahren Schweizer. Das bestätigte der deutsche Weltmeister von 1974 der Schweizer Boulevardzeitung «Blick». Dass Netzer den Schweizer Pass hat, erwähnte er diese Woche ganz nebenbei in einem Interview mit der Schweizer Wochenzeitung «Weltwoche». Er lebe seit den 80er Jahren in Zürich, sagte Netzer. «Ich habe la¨nger in der Schweiz gelebt als in Deutschland. Meine Tochter ist hier groß geworden und spricht Schweizerdeutsch.»