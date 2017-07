artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Zwölf Künstler aus fünf Ländern haben in den vergangenen zwei Wochen unter freiem Himmel in Schwedt und im Nationalpark Unteres Odertal gearbeitet. Ihre Malereien, Fotografien und Installationen sind seit Freitagabend unter dem Titel „Spurensuche“ in der Galerie am Kietz zu sehen und von Anfang an viel beachtet.