Patrick Reed gelang beim Turnier in Winsen ein sogenannter «Albatross» gelungen.

Der 37-Jährige aus Ratingen versenkte seinen Ball auf der 17. Spielbahn der Golfanlage Green Eagle in Winsen an der Luhe mit nur einem Schlag im Loch. An der 152 Meter langen Spielbahn war der rund 160 000 Euro teure Sportwagen als Sonderpreis ausgelobt, sollte ein Spieler hier ein Ass erzielen.

Bereits am Vormittag war dem US-Star Patrick Reed bei dem mit zwei Millionen Euro dotierten Turnier der European Tour vor den Toren Hamburgs ein wahres Kunststück gelungen. Auf der 18. Spielbahn, einem 462 Meter langen Par 5, schlug der Weltranglisten-26. den Ball mit dem zweiten Schlag aus 208 Metern zu einem sogenannten Albatross (drei Schläge unter Par) ins Loch. Dafür bekam Reed allerdings nur ein Laptop überreicht.