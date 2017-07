artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Berliner Polizei hat sich mit drei Jugendlichen in einem Auto in Berlin-Gesundbrunnen eine Verfolgungsjagd geliefert. Nach Polizeiangaben waren zwei 17-Jährige sowie ein 16-Jähriger am Freitagnachmittag in dem Auto mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Usedomer Straße unterwegs. Die Beamten verfolgten den Wagen. Dabei kam es zu mehreren Unfällen. Verletzt wurde niemand.

An der Kreuzung Wattstraße/Stralsunder Straße stieß das verfolgte Auto beim Wenden mit einem Kleinwagen zusammen. Kurz vor der Bernauer Straße kam es zu einem zweiten Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Autos. Im Kreisverkehr an der Gartenstraße/Scheringstraße sei der Wagen gegen die Mittelinsel gefahren, sie wurde stark beschädigt. In der Scheringstraße kam das Auto zum Stehen und die Jugendlichen flüchteten zu Fuß. Nach kurzer Verfolgung konnte die Polizei alle drei festnehmen. Keiner von ihnen hatte einen Führerschein. Wie sie an den Wagen gekommen sind, ist noch unklar.