Fahrverbot in Berlin "letztes Mittel"

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat ein womöglich wegweisendes Urteil für Diesel-Fahrverbote in Deutschland gesprochen. In der am Freitag verkündeten Entscheidung zu einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) forderte das Gericht vom Land Baden-Württemberg schnellstmögliche Entscheidungen, um die Stickoxidbelastung in Stuttgart zu senken. Diesel-Fahrverbote zum 1. Januar nannte das Gericht die beste Lösung - in der Politik diskutierte Nachrüstungen seien nicht so effektiv.

Das Urteil kam kurz vor dem Diesel-Gipfel am Mittwoch in Berlin und betrifft alle Diesel bis zur Norm Euro 5. DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch nannte es wegweisend, da es in Stuttgart die größte Luftverschmutzung unter den deutschen Großstädten gebe und die Stadt sich als Autohauptstadt sehe. Das sei ein gutes Signal für alle Großstädte. "Es wird zukünftig nicht mehr möglich sein, die Luft in unseren Städten mit giftigem Dieselabgas zu verschmutzen", so Resch.

Für Berlin will der Senat Fahrverbote möglichst vermeiden. Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos) setzt darauf, dass es beim Diesel-Gipfel konkrete Ergebnisse gibt. Industrie und Bund müssten "endlich handeln". Ziel müsse eine gesetzliche Verpflichtung für die Hersteller sein, Diesel-Pkw so zu ertüchtigen, dass die Stickoxid-Grenzwerte im realen Betrieb eingehalten werden. "Wie das geschieht und die Finanzierung dieser Ertüchtigung ist Sache der Automobilindustrie." Gleichzeitig solle der Bund eine blaue Plakette einführen, damit nicht-nachgerüstete Diesel aus den Innenstädten herausgehalten werden können. "Fahrverbote sind das letzte Mittel, um die Gesundheit der Menschen zu schützen", so die von den Grünen aufgestellte Senatorin.

Ähnlich klang das bei Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD). Es sei höchste Zeit, "dass die Autoindustrie in eigener Verantwortung dafür sorgt, dass es nicht zu Fahrverboten kommt". Die Hersteller müssten "sehr rasch" sagen, wie sie nachbessern wollten.

Unterdessen warnte die Fachgemeinschaft Bau "vor der überstürzten Einführung von Fahrverboten". 75 Prozent der Berliner und Brandenburger Baubetriebe nutzten Dieselfahrzeuge, so Hauptgeschäftsführer Reinhold Dellmann. Rasche Fahrverbote würden "somit quasi einem Bauverbot in Innenstädten wie Berlin oder Potsdam gleichkommen", erklärte der ehemalige Brandenburger Bauminister. (Thema Seite 2)