Hamburg (dpa) Florian Mayer bestreitet heute gegen den argentinischen Sandplatzspezialisten Leonardo Mayer das Endspiel des Tennisturniers German Open in Hamburg. Der Bayreuther profitierte gestern von der verletzungsbedingten Aufgabe des Augsburgers Philipp Kohlschreiber. «Es wäre unglaublich, wenn ich mich hier in die Siegerliste eintragen könnte», sagte der 33-Jährige. Zwei Titel konnte er auf der ATP-Tour gewinnen, 2010 schied er am Rothenbaum im Halbfinale aus.