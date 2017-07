artikel-ansicht/dg/0/

Ab 1946 begann die von der SAMD (sowjetische Militäradministration in Deutschland) eingesetzte deutsche Verwaltung mit dem Aufbau einer flächendeckenden Polizeipräsenz in der SBZ (sowjetische Besatzungszone). Dazu wurden auch in den einzelnen Dörfern Polizeiposten mit ein oder mehr Landpolizisten geschaffen. Diese sollten neben der Verhinderung von Straftaten besonders das Sicherheitsgefühl bei der Bevölkerung stärken. Doch gelang das in der Zeit vor 70 Jahren aufgrund der Anzahl der Straftaten und den noch schlecht ausgebildeten Polizeikräften nur bedingt, wie Erinnerungen von Zeitzeugen, zahlreichen Presseberichten und der Autobiografie des Forstassessors Hubert Hundrieser zu entnehmen sind.

Die Genthiner "Volksstimme" berichtete in ihrer Ausgabe vom 11. September 1947 über die Polizeitätigkeit im Monat August des Jahres im ländlichen Bereich des Kreisgebiets Jerichow II folgendes: "Danach hatte die Landpolizei des Kreises 140 die verschiedensten Straftaten zu bearbeiten und bei der Aufklärung der Vergehen und Verbrechen zu unterstützen. Es gelang 86 Fälle aufzuklären, darunter 26 einfache und schwere Diebstähle, drei Fahrradentwendung und sonstige Straftaten."

In der Auflistung waren Straftaten, die eindeutig von Rotarmisten verübt wurden, nicht enthalten. Diese Fälle unterlagen der Strafverfolgung der Roten Armee.

Hubert Hundrieser, der von 1946 bis 1948 im Forsthaus Hohenheide, im Wald zwischen Vieritz, Zollchow und Böhne lebte, hat zahlreiche Erlebnisse aus dieser Zeit in seiner Autobiografie festgehalten. In dieser schreibt er, wie er selbst Opfer eines dreisten Diebstahls wurde, der für ihn weit reichende Folgen haben sollte. Neben seiner Funktion als staatlich angestellter, leitender Forstmann betrieb er zur besseren Versorgung seiner großen Familie auch eine kleine Bodenreformwirtschaft. Damit erreichte er in der schwierigen Zeit eine bessere Grundversorgung für die Seinen, musste aber auch Soll-Abgaben an Schweinefleisch, Eiern und anderen Nahrungsmitteln an die kreisliche Aufkaufstelle liefern. Doch dieser Forderung konnte er alsbald nicht mehr nachkommen, weil ihm in einer Nacht zwei Schweine, zehn Hühner und zwei Ziegen gestohlen wurden.

Die Diebe hatten sich durch ein kleines Fenster Zugang zur Stallung verschafft und die Tiere an Ort und Stelle geschlachtet. Niemand, der im nahen Hause Schlafenden hatte etwas von dem umfassenden Raub mitbekommen. Schnell fiel der Verdacht auf einen in Böhne lebenden Gelegenheitsarbeiter, der Tage zuvor Hundrieser bei dessen Heuernte geholfen hatte. Durch seine Hilfeleistungen auch auf dem Hof kannte er sich bestens auf dem recht abgelegenen Grundstück aus. Schnell fanden Hundrieser und sein Gehilfe unweit seines Grundstücks neben zahlreichen Fußspuren auch eine Spur eines Handwagens, die sich bis nach Böhne verfolgen ließ. Doch konnten oder wollten, die zum Wohnsitz des Beschuldigten gerufenen Polizisten, trotz aufgefundener Fleischvorräte, sich nicht der Verdächtigung Hundriesers anschließen. Das wollte dieser nicht akzeptieren und strengte deshalb ein Gerichtsverfahren gegen den Mann aus Böhne an. Die Beschuldigung wurde vom Gericht abgeschmettert und Hundrieser so nicht von seinen Verpflichtungen der Soll-Abgaben entbunden.

Da er der Soll-Ablieferung nicht nachkommen konnte, beschuldigte man ihn im Nachgang noch der damals unter strenger Strafe stehenden "Schwarzschlachtung". Diese Anschuldigung wiederum zog die vorübergehende Entlassung aus dem Staatsdienst nach sich. Ein Teufelskreis, dem er damals nur mithilfe befreundeter hiesiger Bauern und viel Geschick entkommen konnte.

Hundrieser berichtet in seinen Nachkriegserinnerungen auch von durch Rotarmisten verübte Gewalttaten, die von Raub über Nötigung bis zur Vergewaltigung reichen. Offensichtlich war es der Führung der örtlichen Garnisonen zu dieser Zeit noch nicht gelungen, ihre Mannschaften gänzlich unter Kontrolle zu bekommen. Das war besonders prekär, weil bei diesen Straftaten nicht selten Schusswaffen zum Einsatz kamen. Für einen Bürger der SBZ bedeutete damals Waffenbesitz das sichere Todesurteil. Dazu reichte allein der festgestellte Besitz.

Obwohl also Verbrechen mit Waffengewalt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf Angehörige der Roten Armee verwiesen, kam die lokale Presse damals nicht umhin, auch darüber zu berichten. So findet man in der Genthiner "Volksstimme" von Anfang September 1947 die Mitteilung: "In Roßdorf wurde in den frühen Morgenstunden eine 17 Jahre alte Hausangestellte beim Austreiben der Kühe auf die Koppel unweit der Provinzialstraße Genthin-Roßdorf, überfallen und vergewaltigt, nachdem sie zuvor beschossen worden war."

Auch in Möthlitz kam es zu einem Schusswechsel. In der Genthiner Zeitung "Freiheit" vom 15. Juli 1947 hieß es dazu: "Zu einem nächtlichen Raubüberfall kam es beim Landwirt Otto Schmidt. Zwei bisher nicht ermittelte Täter raubten verschiedene Kleidungsstücke und Nahrungsmittel und flüchteten unter Einsatz von Waffengewalt in Richtung Neu-Plaue."

Der Schwerpunkt der Straftaten lag aber im Sommer 1947 bei Vieh- und Felddiebstählen. Und diese müssen bedrohliche Ausmaße angenommen haben. Deshalb wandte sich der Landrat des Kreises Jerichow II in einer Pressemitteilung an die Bevölkerung: "Es ist nötig im Interesse unserer Ernährung gegen Feld-, Garten- und Viehdiebstähle mit allen Mitteln vorzugehen und hohe Strafen anzudrohen. Im Schnellgerichtsverfahren kann dabei auf bis zu fünf Jahre Gefängnis erkannt werden."

Zur besseren Verbrechensbekämpfung, besonders im ländlichen Raum, erließ der Kreisrat Jerichow II zudem eine Polizeiverordnung, in der "unberechtigten das Betreten der Feld- und Waldfluren während der Dunkelheit strengstens verboten war. Nichtbeachtung der Anordnung wurde mit Geldstrafe oder Haft geahndet."

Ein anderes Problem, mit welchem sich der Kreisrat zu beschäftigen hatte, waren sogenannte "unzulässige Tauschgeschäfte", die aufgrund des Mangels an allem Lebensnotwendigen und dem zunehmenden Verfall der Reichsmark täglich praktiziert wurden. So schrieb die in Genthin erscheinende Zeitung "Freiheit" am 7. März 1947: "Es werden immer noch zahlreiche unzulässige Tauschgeschäfte getätigt. Dabei handelt es sich nicht nur um Einzelhandelsgeschäfte, sondern auch um Handwerker, die sich ihre Waren zum Teil in Naturalien bezahlen lassen. Diese unerfreuliche Erscheinung der gesunkenen Geschäftsmoral ist strengstens verboten. Beamte, Angestellte, Arbeiter, besonders die große Zahl der Neubürger, sind nicht in der Lage, Tauschgeschäfte gegen Lebensmittel vorzunehmen und werden hinsichtlich der Belieferung von Waren stark benachteiligt. Leider muss auch festgestellt werden, dass auch Handwerker die Ausführung von Arbeiten für Kunden, welche Lebens- und Genussmittel versprechen, bevorzugen. Der Landrat weist darauf hin, dass derartige Tauschgeschäfte Verstöße gegen die Gesetzesvorschriften darstellen. Diejenigen Einzelhändler oder Handwerker, die Waren oder Leistungen im Tausch gegen knappe oder bewirtschaftete Güter anbieten, Missbrauchen in ihrer Treuhänderstellung für eigennützige Zwecke, gefährden eine geordnete Bedarfslenkung und erschüttern immer mehr das Preisgefüge."

Trotz angedrohter und immer wieder auch medienwirksam praktizierter harter Bestrafung von Tätern, gelang es den staatlichen Stellen in den Folgejahren nur langsam, die hohe Kriminalität zurück zu drängen.

Quellen:

Pressemitteilungen in der Genthiner "Freiheit" und "Volksstimme" aus dem Jahre 1947

"Grünes Herz zwischen Hoffnung und Abschied" von Hubert Hundrieser, Wage Verlag, 2005)