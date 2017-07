Kinderstadt: An die Hämmer, fertig, los!

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1592745/

Die Rathenower Stadt der Kinder hat sich in den vergangenen Jahren für viele junge Schüler zu einem festen Termin in den Sommerferien entwickelt. Anders als in den letzten zwei Jahren wird es diesmal aber kein durchgängiges Ferienprogramm geben, wie Vereinsvorsitzende Kerstin Braunschweig mitteilt. Die Arbeit des Vereins stützt sich ausschließlich auf Ehrenamtler. Das bewährte Team der vergangenen Jahre hat aber in diesem Sommer nicht so viel Zeit. Neue Mitstreiter haben sich nicht gefunden. Somit wird nach der Bauwoche vom 31. Juli bis 4. August nur noch wenig los sein. Aber die etablierten Termine finden auch diesmal statt. Es wird das Bauwochenabschlussfest am 5. August geben, die beliebte Übernachtungsparty am 19. August und das Sommerferienabschlussfest am 31. August.

Zunächst wird jedoch erst mal gebaut. Die Kinder werden in verschiedenen Gruppen werkeln. Einige werden neue Häuser bauen, andere alte instand setzen. Auch ein Abrisstrupp, der die alten Holzhäuser prüft und gegebenenfalls abreißt, ist geplant. Die Häuser stehen das ganze Jahr über auf dem Gelände und sind der Witterung ausgesetzt. "Es sind immer einige Häuser dabei, die wir nicht mehr renovieren können", so Kerstin Braunschweig.

Die Gelder für die Kinderstadt stammen aus den Vereinsbeiträgen und aus Spenden. Auch der Landkreis hat Fördermittel beigesteuert. Zudem hat der Verein im Dezember den mit 2.000 Euro dotierten Inklusionspreis gewonnen. Aus diesen Mitteln soll ein Inklusionshaus gebaut werden. Es wird barrierefrei mit Rampe für Rollstuhlfahrer sein. Außerdem konnten mit dem Geld neue Werkzeuge gekauft werden. Auch das Banner und die Plakate der Kinderstadt wurden neu gestaltet.

Sonstige Vorgaben werden den Kindern aber nicht gemacht. Sie bauen sich die Gebäude in ihre Stadt, die sie möchten. Auch bei der Gestaltung wird freie Hand gelassen. Die ehrenamtlichen Helfer, die einzigen Erwachsenen auf dem Platz, organisieren und betreuen, entscheiden dürfen aber die Kinder.

Was alles in der mittlerweile sechsten Bauwoche entsteht, kann am Samstag, 5. August, von 14.00 bis 18.00 Uhr bewundert werden. Zum Bauabschlussfest sind auch Eltern, Familie und Freunde in den Launepark eingeladen.