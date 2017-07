Bürgerbeirat in Fredersdorf-Süd

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) In der Gemeinde gibt es in den Ortsteilen Fredersdorf-Nord und Vogelsdorf recht aktive Beiräte. Die kümmern sich im Besonderen um die Belange der Bürger und haben den kurzen Draht zur Gemeindevertretung und zum Rathaus. Im Februar hatte der Bürgermeister die Bürger in Fredersdorf-Süd aufgerufen, ebenfalls ein solches Gremium zu bilden. Tatsächlich meldeten sich drei Interessenten, die sich kennen lernten und ihre Ideen äußerten. Auf ihrer Sitzung vor der Sommerpause wurden Hans-Peter Küllmer, Michael Rentner und Maxim Heft von den Gemeindevertretern als Beiratsmitglieder berufen. Nun sind die drei auf der Suche nach weiteren Mitstreitern.