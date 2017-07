Glastage erleben Jubiläum

artikel-ansicht/dg/0/

Joachimsthal (MOZ) Die Grimnitzer Glastage in Joachimsthal stehen wieder vor der Tür, diesmal sogar zum zehnten Mal. Los geht es am Dienstag, 17 Uhr, in der Werkstatt Grimnitzer Glashütten, Grimnitzer Straße 11a. Danach sind bis zum 6. August täglich von 11 bis 17 Uhr Schauvorführungen vorgesehen. Glasmacher und -künstler aus dem In- und Ausland wollen in Joachimsthal vorbeischauen. Die Organisatoren vom Förderverein Grimnitzer Glashütten haben außerdem eine Ausstellung eingerichtet. Handgemachtes Glas und Glasobjekte stehen zum Verkauf. Für den 4. August, 19 Uhr, ist eine Glasnacht mit Musik und Überraschungen geplant.