Neustart mit "Frieda"

Angermünde (MOZ) Noch stapeln sich Kartons vor den leeren Regalen, riecht es nach frischer Farbe. Ein paar Stunden bleiben Katrin Mühlenbeck noch, alles an den rechten Platz zu rücken. Seit Tagen macht sie Nachtschicht im Geschäft in der Rosenstraße 7, renoviert mit Helfern, putzt und räumt ein.

Die 59-Jährige will am Montag um 9 Uhr hier "Mein Lädchen" eröffnen. Der Name ist Programm. Katrin Mühlenbeck macht ihr Hobby zum Beruf und stürzt sich in die Selbstständigkeit. Sie übernimmt das Geschäft von Marlies Burchert, die hier viele Jahre lang Stoffe, Handarbeits- und Bastelutensilien verkaufte und sich einen großen Kundenstamm aufgebaut hatte. Marlies Burchert geht in Rente und hat mit Katrin Mühlenbeck eine sympathische Nachfolgerin gefunden, die weiterführen wird, was sie aufgebaut hat. Auch Nähkurse wird es hier ab Herbst wieder geben. Dennoch will die neue Inhaberin dem Geschäft auch ihre eigene Handschrift geben, eben "Mein Lädchen" draus machen. Sie hat sich eine moderne Stickmaschine gekauft und bestickt nach Kundenwunsch und Digitalvorlagen alles, vom Basecup, über Bettwäsche bis zum Turnschuh und möchte auch Angermünde-Souvenirs, zum Beispiel Taschen oder Schlüsselanhänger, kreieren. Der Laden im Herzen der historischen Altstadt ist auch bei Touristen sehr beliebt.

"Angermünde ist eine wunderhübsche Stadt. Und ich freue mich, dass ich jetzt hier bin und mein Lädchen hoffentlich weiter die Bummelmeile beleben wird", sagt Katrin Mühlenbeck, die in Stolzenhagen wohnt.

"Manche Freunde und Bekannte haben gefragt, warum ich mir in meinem Alter noch so etwas aufhalse und mich mit Krediten für die neue Maschine verschulde, für die sich andere ein Auto kaufen", schmunzelt Katrin Mühlenbeck, die schon vieles in ihrem Leben gemacht hat. Sie war Berufsschullehrerin für Landwirtschaft, Bürgermeisterin in Criewen und hat die Wildnisschule und das Tagungszentrum des Nationalparks Criewen mit aufgebaut. Jetzt will sie ihr eigener Chef sein. "Dieser Laden ist mein Traum. Sticken habe ich schon als Kind von meiner Oma Frieda gelernt. So heißt deshalb auch meine Stickmaschine. Frieda."