artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der 22. internationale Brandenburg-Cup findet mit über110 gemeldeten Jugend-Boxern aus 20 Ländern wieder eine starke Besetzung. Erstmals werden Athleten aus den USA und Malta in den Ring der Brandenburg-Halle klettern. Auch für die 16 deutschen Faustkämpfer geht es vom Mittwoch bis Sonnabend um die Qualifikation zu den europäischen Titelkämpfen der U 19 im Oktober in Antalya.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592752/

Alle Hände voll zu tun und kaum ein Ohr für anderes als Boxen hat in diesen Tagen Andreas Schulze. Der 54-Jährige ist nicht nur Leiter und Trainer des Bundesstützpunktes, sondern seit geraumer Zeit auch Nachwuchs-Bundestrainer. Gerade aus Santa Marinella vom Junioren-Länderkampf der U+17 Italien gegen Deutschland (7:6) zurück, stürzte er sich voll in die "heiße Phase der letzten Cup-Vorbereitungen". Dazu musste u. a. ein Trainingscamp der Deutschen mit Kämpfern aus den USA, Spanien, Schweden, den Niederlanden und Norwegen am Olympiastützpunkt organisiert werden.

Dabei kann er auf ein starkes und eingespieltes Team bauen, wie auch Lothar Heine urteilt. Brandenburgs Verbandspräsident nennt Namen wie Falk Huste, Detlef Jentsch, Waldemar Franke, Ulrich Klebe, Frank Raubold, Gerd Wille, Roland Köber oder Hubert Reinhold. "Erfahren, engagiert und kampferprobt meistert das Org-Team mit zahlreichen Helfern seit über zwei Jahrzehnten die Herausforderungen des einzigen deutschen Box-Turniers mit Weltniveau."

Gutes internationales Niveau verkörpert bei den Gastgebern zum Beispiel Nelvie Tiafak. Der 18-jährige Superschwergewichtler von Colonia Köln hatte im Vorjahr den einzigen deutschen Sieg beim BB-Cup gesichert - damals noch unter dem Namen Nelvie Hess. Und danach hatte der dreifache deutsche Meister wie der Frankfurter Vezir Agirman WM-Bronze in St. Petersburg gewonnen. Der Rheinländer, ein gebürtige Kameruner, gehört wie der Europa-, Vizeweltmeister und Sieger der olympischen Jugendspiele, Peter Kadiru (20), zu den hoffnungsvollsten Kadern im Perspektiv-Team Deutschland mit Blick auf Olympia 2020 in Tokio.

Der superschwere Kadiru, der in Schwerin trainiert, will ab Ende August bei der Männer-WM in seiner Wahlheimat Hamburg auf das Treppchen. Das möchte auch der Frankfurter Mittelgewichtler Silvio Schierle. Sie könnten weitere Belege dafür liefern, dass Podestplätze beim BB-Cup ausgezeichnete Sprungplätze für große internationale Karrieren sind.

Jetzt bei der 22. Auflage des BB-Cups wollen sich auch die Frankfurter Richard Meinecke (69 kg) und Ceyhan Güleryüz (75 kg) gegen die starke Konkurrenz vor allem aus Kasachstan und Russland gut in Szene setzen. Beide gelten als deutsche Meister als die Nummer eins des DBV in ihren Gewichtsklassen. Meinecke fehlte im Vorjahr verletzt, Güleryüz musste sich mit Bronze zufrieden geben. Da sind also noch Rechnungen offen. Die angestrebte Jugend-EM wird für beide der letzte große Wettbewerb vor dem Übergang in die Männer-Elite sein. Für das Brandenburg-Team startet Jeremy Gonschorek (64 kg).