Konzerte der besonderen Art

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Die Laute mit ihrem hellen Klang, die Harfe in vibrierender Leichtigkeit - Freunde der Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts verbinden mit den Kompositionen ein lyrisch-schauriges Lebensgefühl. Das Festival Alter Musik, das vom 15. bis 17. September bereits zum 24. Mal in Bernau stattfindet, bedient diese Erwartungen, verspricht aber auch einige Überraschungen. So wird es dieses Mal nicht nur Konzerte in der Bernauer St. Marienkirche, sondern ganz neu auch im KulturGut-Speicher in Börnicke geben. In enger Kooperation zur Lautten Compagney Berlin hat sich der Förderverein St. Marien einiges ausgedacht, was Festivalgänger erfreuen dürfte.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592753/

So erklingen zum Auftakt am 15. September um 19 Uhr Koloraturketten in Extremhöhe in der einzigartigen Akustik der Kirche. Starsopranistin Simone Kermes präsentiert Arien von Antonio Porpora bis Antonio Vivaldi.

Gleich darauf setzt das Nachtkonzert ab 22.30 Uhr mit dem Titel "Von Liebe und Finsternis" ganz andere Akzente. Italienische Virtuosenmusik aus dem 16. und 17. Jahrhundert mit Harfe und Viola da Gamba unterhalten und beruhigen. Liebeslieder der Renaissance führen Zuhörer sinnlich in die Nacht.

Die Lautten Compagney hat am 16. September gleich mehrere Auftritte. Um 15 Uhr wird der Reformator Martin Luther auferstehen. Schauspieler Michael Trischan liest als Alter Ego Humorvolles unter dem Motto "Errette mich von den Einhörnern! Luther im Original". Bekannt ist der Schauspieler aus der Serie "In aller Freundschaft". Um 20 Uhr führt die Compagney dann in die Lebenslust und Sterbekunst des 17. und 18. Jahrhunderts mit Schütz, Bach und Buxtehude bis Praetorius.

Den Sonntag um 16 Uhr eröffnet "Alles tanzt" im KulturGut-Speicher, Ernst-Thälmann-Straße 5, in Börnicke. Da wandelt sich die Compagney zur Tanzkapelle und lässt sich tatkräftig von Schülern der Barnimer Musikschule unterstützen. Telemann, dessen 250. Todestages gedacht wird, hat Tänze verfasst, die auch vorgeführt und erlernt werden können. Tanzmeisterin Jutta Voß ist eigens vor Ort dabei, um die richtigen Schrittfolgen zu vermitteln. Mit ihrem Ensemble Historischer Tanz der Universität der Künste Berlin bringt sie das entsprechende Potenzial gleich mit. So erlernen Freiwillige die Pavane, einen würdevollen Schreittanz an Königs- und Fürstenhöfen. Ab 14 Uhr fährt dann sogar ein kostenfreier Kleinbus-Shuttle vom S-Bahnhof Bernau die Musikfreunde nach Börnicke und zurück.

Der Kartenverkauf hat begonnen. In der Stadtinformation Bernau unter 03338 750624, in der Bahnhofspassage unter 750624 und online gibt es Tickets von 22 bis 35 Euro.