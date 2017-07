Nachdenken über Kita-Neubau

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdnitz (MOZ) Die Rüdnitzer Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am Donnerstagabend die Planung für weiteren Wohnungsbau und die Entwicklung von Baugrundstücken freigegeben. Zugleich wird über den Neubau einer Kita für 200 Kinder nachgedacht. Erste Eckdaten wurden hierfür genannt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592754/

Erste Orientierungsdaten der Amtsverwaltung für den Neubau einer Kindertagesstätte für rund 200 Kinder stellte die Rüdnitzer Bürgermeisterin Christina Straube (Freie Wähler Rüdnitz) vor. Die Angaben beziehen sich auf einen Neubau für 200 Kinder. Berücksichtigt werden die zu erfüllenden Voraussetzungen, angefangen von der Größe der Spielplatzfläche bis hin zu den Sanitäranlagen. Überschlägig wurde für einen Kita-Neubau mit Baukosten von 2250 Euro pro Quadratmeter gerechnet. Insgesamt müssten damit rund vier Millionen Euro für das neue Haus aufgebracht werden. Über ein eigenes Grundstück verfügt die Gemeinde in der Bahnhofstraße. Denkbar sei ein durchgängig ebenerdiger, aber auch ein zweigeschossiger Neubau.

Bereits im Kultur- und Sozialausschuss war zuvor über die aktuelle Situation in der Rüdnitzer Kita und einen eventuellen Neubau gesprochen worden. Als eines der hauptsächlichen Probleme nannte der Ausschussvorsitzende Andreas Hoffmann (Aktiv für Rüdnitz) insbesondere die hohe Zahl der Krippenkinder. Für ihre Betreuung gelten andere Voraussetzungen als für die älteren Kita-Kinder ab drei Jahre. Wie Andreas Hoffmann sagte, sollte dringend über den Neubau einer Kita gesprochen werden und 2018 "mit Volldampf" an die Planung gegangen werden.

Die jetzt vorgelegten Orientierungsdaten werden allerdings unterschiedlich eingeschätzt. Einen Neubau in der Größenordnung von vier Millionen Euro könne die Gemeinde nicht realisieren, sagte Christina Straube. Es sollte über Alternativen nachgedacht werden. Er habe mit rund 3,5 Millionen Euro gerechnet, sagte Andreas Hoffmann. Mit dem Betrag von vier Millionen Euro liege jetzt zumindest eine "Hausnummer" für das weitere Vorgehen vor.

Unabhängig von der Diskussion um einen Neubau werden die Eltern der Kita-Kinder im kommenden Januar einen Fragebogen erhalten, informierte Hoffmann über eine weitere Festlegung aus dem Kultur- und Sozialausschuss. Diese Befragung soll jährlich wiederholt werden, um auch langfristige Entwicklungen und Vergleiche feststellen zu können. Der Januar sei als Termin gewählt worden, weil dann auch Eltern der im Vorjahr aufgenommenen Kinder über längere Erfahrungen verfügen.

Konkreter wird jetzt die Planung für den rund 5,4 Hektar großen Wohnstandort "Birken-, Feld- und Mittelweg". Dort sollen etwa 65 Baugrundstücke entstehen. Mit der Ausarbeitung des Bebauungplanes wurde ein Bernauer Büro beauftragt.

Am östlichen Ende des Birkenwegs sollen auf einer 0,6 Hektar großen Teilfläche altersgerechte Wohnungen entstehen. Auch hierfür wird ein Bebauungsplan erarbeitet. Den Auftrag hierfür erhielt das gleiche Büro. Wenn die Entwürfe der beiden Bebauungspläne vorliegen, werden sie öffentlich ausgelegt. Jeder kann dann zu den Plänen Stellung nehmen. Über die Anregungen und Einwände wird schließlich in der Gemeindevertretung entschieden.

Nicht zuletzt hat die Gemeindevertretung die Ausarbeitung eines Ortsentwicklungskonzeptes vergeben. Den Zuschlag erhielt eine Bietergemeinschaft aus der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und einer Weimarer Regionalberatung, die unter anderem das Tourismuskonzept für Eberswalde erarbeitet hat.

Nach Angaben der Amtsverwaltung soll das Konzept spätestens im dritten Quartal 2018 fertig sein. In Zusammenarbeit mit den Bürgern, den politischen Gremien und lokalen Akteuren werden in einer Ortsentwicklungskonzeption zukunftsfähige soziale, kulturelle, ökologische und touristische Strategien entwickelt. Von den Kosten in Höhe von knapp 21000 Euro werden 80 Prozent gefördert.