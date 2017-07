Spendentour für Nachsorgeklinik

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg/Bernau (MOZ) Am 4. August macht die "Tour der Hoffnung" in der Kindernachsorgeklinik Bernau Station. Unter den prominenten Radlern werden unter anderen Landessozialministerin Diana Golze (Linke), die Vorsitzende der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie, Professorin Angelika Eggert, sowie zahlreiche Spitzensportler und Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft, unter ihnen auch der Fernsehmoderator Johannes B. Kerner, sein. Die Eiskunstläuferin Marina Kielmann (Holiday On Ice) wird den Tag als Moderatorin begleiten. Es erwartet alle ein buntes Rahmenprogramm unter anderem mit dem Männerchor Schmachtenhagen und der Sängerin Leona Heine.

Die Geschäftsführung der Kindernachsorgeklinik will einen Teil der erradelten Spendenmittel für den geplanten Neubau in Strausberg verwenden: "Hierfür benötigen wir die Unterstützung aus der gesamten Region Berlin-Brandenburg: Für jeden Euro, den wir an Spendenmitteln einwerben, wird ein zusätzlicher Euro von der Initiative ,Tour der Hoffnung' draufgelegt - eine einzigartige Hilfe für unser neues Zuhause in Strausberg!", sagt Sandra Bandholz. Für die Finanzierung der medizinischen Geräte und Innenausstattung der zukünftigen Klinik in Höhe von rund fünf Millionen Euro ist die gemeinnützige Kindernachsorgeklinik selber verantwortlich

Um 15 Uhr beginnt das Kinderprogramm auf der Wiese Habichtweg 2 in der Bernauer Waldsiedlung. Um 16.30 Uhr wird der Pulk mit rund 200 teilweise prominenten Radfahrern der "Tour der Hoffnung" erwartet.