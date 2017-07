Ausbaubeschluss wird vorbereitet

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) "Wir sind Anlieger in der Goethestraße und waren zur Anwohnerversammlung hier. Nach den Aussagen, die dort getätigt wurden, haben wir angenommen, dass heute abgestimmt wird, ob eine Reparatur oder ein genereller Ausbau erfolgt", so Ursula Angermann am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung. Sie hatte sich in der Einwohnerfragestunde darüber gewundert, dass ein entsprechender Beschluss nicht auf der Tagesordnung stand.