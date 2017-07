Renn-Enten suchen willige Trainer

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Wenn Eckhard Brennecke seine gelbe Rennenten-Armada aus dem großen Pappkarton schüttet, dann sind dazwischen schon einige zu sehen, die Gewinner sein könnten. Aber das letzte Wort dazu wird erst am 20. August gesprochen, sagt der engagierte Wriezener, der auch in diesem Jahr wieder das Entenrennen auf der Alten Oder ausrichten wird. Am besagten Sonntag in drei Wochen werden die gelben Plastikschwimmer zum nunmehr achten Mal 600 Meter von der Brücke Odervorstadt in Richtung Gewerbegebiet schwimmen. "Die beste Ente gewinnt", lautet das Credo, das sich in den vergangenen Jahren immer wieder bewahrheitet hat.

Flotte Schwimmer: Eckhard Brennecke wirft ein Auge auf die Rennenten, die bisher bei ihm abgegeben wurden. Auf seinem Hof können sie schon einmal die Luft an der Alten Oder schnuppern – dem Ort des Geschehens am 20. August. © MOZ/Katrin Hartmann

Wie zuletzt werden wieder zwei Klassen an den Start gehen. Die "normalen" Enten, also die, denen keine Sonnenbrille, Schnurrbärte oder Hüte auf ihre gelbe Plastikhaut gemalt wurden. Und die offene Klasse - also die Plastikschwimmer, an denen sich die Besitzer vorher kreativ ausgelebt haben.

Insgesamt stellt Familie Brennecke auf ihrem Gelände am Bahnhof 600 Rennenten zur Verfügung. Ein Großteil wurde an die Verkaufsstellen verteilt, in denen sie noch bis zum Sonnabend vor dem Renntag erworben werden können. Bei Brenneckes Kanu-Verleih am Hafen können die Enten am Renntag selbst noch bis 12 Uhr gekauft werden. "Unter den Käufern gibt es mittlerweile die Theorie, dass Enten, die als letztes gekauft werden, die ersten sein werden", sagt Eckhard Brennecke. Ob daran was dran ist, müsse jeder Rennententrainer selbst entscheiden, sagt der Initiator.

Er hofft auf jeden Fall wieder auf rege Beteiligung. Denn bei dem Spaßrennen geht es um einen guten Zweck. Der Erlös fließt in den Erhalt der Kalköfen.

Die Rennenten gibt es an folgenden Verkaufsstellen in Wriezen: Gärtnerei Pallmann (Wilhelmstraße 43a), Karins Imbiss (Heinrich-Lehmpuhl-Straße 25), Augenoptik Düntzsch (Am Markt 4), Otto Shop Jutta Krüger im EKZ (Freienwalder Straße 51) sowie bei Augenoptik Dahlke (Königstraße 13) in Bad Freienwalde