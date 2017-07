Ferienlager mit dem Hund

artikel-ansicht/dg/0/

Spreenhagen (MOZ) Den Spreenhagenern wird es vielleicht aufgefallen sein, dass am Freitag mehr Kinder als gewöhnlich mit einem Hund an der Leine im Ort unterwegs waren. Die jungen Zwei- und Vierbeiner waren dabei auf einer Schnitzeljagd - mit Start und Ziel im Zeltcamp des Vereins für deutsche Schäferhunde.

Seit einer Woche herrscht Trubel auf dem Vereinsgelände der Spreenhagener Ortsgruppe. Geparkte Autos, Wohnwagen und allerlei Zelte zeugen von Besuch. Zu Gast ist die Jugend der Landesgruppe Berlin-Brandenburg - mit ihrem traditionellen Sommerzeltlager, das es mittlerweile seit 1990 in dieser Form gibt.

21 Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 21 Jahren sind der Einladung diesmal gefolgt. Zehn Betreuer kümmern sich um die erlebnisreichen Tage. Und mit dabei sind natürlich auch die geliebten Vierbeiner, 17 an der Zahl. Von wildem Gebell ist nichts zu hören, die Tiere sind ausgebildet, wissen sich "zu benehmen" und genießen wie die Kinder die abwechslungsreichen Tage. "Im Vordergrund steht für alle der Spaß", erzählt Landesjugendwartin Sabine Grummelt. Dass die Ferienwoche beim Vereins-Nachwuchs bestens ankommt, beweisen die vielen Wiederholungstäter, die Jahr für Jahr den Camp-Aufenthalt buchen.

Die Teilnehmer kommen aus Brandenburg und Berlin. Die kürzeste Anreise hatte Pete Collin Flemming aus Markgrafpieske.Er gehört quasi zu den Hausherren, denn die Spreenhagener Ortsgruppe hat ihr Domizil für das Camp zur Verfügung gestellt. "Die Bedingungen sind optimal", schwärmt die Jugendwartin, die seit elf Jahren den Hut für die Lager auf hat. Die große Übungswiese, daneben der unter Bäumen geschützte Platz für die Zelte, die Boxen für die Hunde hinterm Vereinsgebäude, das wiederum mit einer großen überdachten Veranda ausgestattet ist - alles passt. Zudem gibt es ein weitläufiges Terrain ohne viel Verkehr für die Spaziergänge mit den Hunden.

Die Woche bedeutet für die Zwei- und Vierbeiner im Umgang miteinander einen komplett anderen Alltag als sonst. Bei den Trainingseinheiten mit den Hunden geht es um gutes Benehmen in der Öffentlichkeit, um die Abläufe bei Hundeschauen, die Festigung des Vertrauens, das Absolvieren von Hindernisparcours und das gemeinsame Spiel. Selbst ein Wettrennen wurde ausgetragen, bei dem Barka, die fünfjährige Schäferhündin von Jennifer Pusch (17) die Schnauze vorn hatte und einen Pokal gewann.

Etwas ganz Besonderes beschert die Nachtruhe. Denn dann ziehen sich die Kinder mit ihren Hunden in die Zelte zurück. Die Vierbeiner schlafen in Boxen, nebenan kuscheln sich die kleinen "Herrchen und Frauchen" in ihre Schlafsäcke. Pauline Schmidt (10) mag diese Nähe zu ihrer Hündin Voxxy vom Schmiedegarten. Was ihr im Camp am meisten gefällt, weiß sie nicht zu sagen. "Alles", meint das Mädchen lächelnd. Celina Krause (16) fällt dagegen etwas ein: "Das Training im Verein ist eher leistungsorientiert. Hier ist alles viel entspannter", lobt sie.