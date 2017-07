Hunderte Besucher beim Storchenfest in Storchenkolonie Rühstädt

artikel-ansicht/dg/0/

Mehr Nachwuchs in der Storchenkolonie Rühstädt in der Prignitz: Nach der Trockenheit der vergangenen Jahre habe sich der Tierbestand wieder etwas erholt, sagte die Leiterin des Besucherzentrums, Nadine Bauer, am Samstag. "Es geht wieder leicht bergauf." Nachdem im vergangenen Jahr 32 Storchenpaaren nur 33 Jungstörche groß gezogen hätten, seien es in diesem Jahr 38 Jungstörche gewesen. Allerdings hätten von 31 Paaren nur 19 gebrütet.

Hunderte Besucher begutachteten am Samstag den Nachwuchs. Dafür ist eigens ein Fest veranstaltet worden. Das Storchenfest ist alljährlicher Höhepunkt der Storchensaison im Europäischen Storchendorf Rühstädt. Neben Führungen durch die Storchenkolonie gab es für die großen und kleinen Gäste Musik, Theater und Märchenstunde.

Dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Brandenburg zufolge droht 2017 ein "weiteres schlechtes Storchenjahr" zu werden. Viele der Vögel seien erst spät Mitte April bis Mitte Mai eingetroffen und hätten dann nicht mehr gebrütet. Viele Nestjungen seien verendet, weil es den Elterntieren zunächst wegen Trockenheit und dann wegen Starkregens nicht gelungen sei, genügend Nahrung herbeizuschaffen.

Bisherigen Meldungen zufolge verzeichne der Altkreis Calau mit 1,57 flüggen Jungen je Horstpaar das bisher beste Ergebnis, hieß es. Das sei deutlich zu wenig. Um den Storchenbestand langfristig auf bisherigem Niveau zu halten, seien zwei Jungstörche je Horstpaar nötig. Den Angaben zufolge ging die Zahl der Paare je Horst von 2014 bis 2016 von 1424 auf 1284 zurück. Seit 1934 werden in Brandenburg Storche statistisch erfasst.