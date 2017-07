Dorfverein plant Bühnenbau

artikel-ansicht/dg/0/

Am Montag endet die Frist für die Beantragung von Fördermitteln. Deshalb setzen sich in dieser Woche Mitglieder des Dorfvereins mit Bürgermeister Wolfgang Säger und Ortsvorsteherin Verena Siewert zusammen, um das Vorgehen abzustimmen. Es herrschte Einigkeit, sein Glück zu probieren.

Beim Schlossfest vor drei Wochen hat der Dorfverein erstmals für eine Kindertheatergruppe geworben. Auf die Idee kam Roy Blacha, der vor zwei Jahren von Schwedt nach Hohenlandin gezogen ist und sich sowohl im Dorfverein als auch in der "LandinItiative" engagiert. Er ist seit vielen Jahren im Vorstand des Amateurtheaterverbandes des Landes Brandenburg, spielte selbst Theater, zum Beispiel bei der Jugendtheatergruppe "Stolperdraht" und betreut den Jugendtheaterklub der Uckermärkischen Bühnen. "Mein Kind ist jetzt fünf Jahre alt. Ich würde es auch gerne auf die Theaterbühne schicken", sagt er.

Mehr Spaß macht das aber in der Gemeinschaft. Einige Interessenten für eine Kindertheatergruppe in Landin haben sich schon gemeldet. Weitere Anmeldungen von Kindern zwischen 7 und 13 Jahren werden gern entgegengenommen, und zwar aus dem gesamten Gemeindegebiet. Geprobt wird einmal wöchentlich mit Roy Blacha und Steffi Schreiber, die ebenfalls eine langjährige Amateurtheatererfahrung mitbringt. Vorerst sollen Sagen aus der Umgebung bearbeitet und zur Adventszeit oder anderen Gelegenheiten aufgeführt werden. Eine Zusammenarbeit mit dem Landiner Chor, der Kita und anderen Gruppen und Vereinen böte sich an, unterstrichen die Dorfvereinsmitglieder. Und vielleicht fänden ja auch Jugendliche und sogar Erwachsene Gefallen am Theaterspielen wie bei den "Ottenhäuslern" im benachbarten Heinersdorf. Selbst ein Name wäre schon gefunden: "Schlosstheater Landin" mit Kindergruppe.

Ein solches Projekt kostet Geld. Deshalb soll ein Fördertopf der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung angezapft werden. "Bis Ende Juli können Anträge im Bundesprogramm Ländliche Entwicklung gestellt werden", erklärte Roy Blacha in der Landiner Runde. Weil die Zeit drängte, hat der Dorfverein die nötigen Unterlagen schon vorbereitet. Begonnen werden soll nächstes Jahr mit dem Bau einer mobilen Bühne. 2019 oder später soll eine stationäre Bühne mit Umkleide und technischen Anlagen folgen, die im Zuge der geplanten Neugestaltung des Niederlandiner Gutshofareals eingepasst wird. Auch diese soll dann für alle im Ort nutzbar sein.

"Wir sind ein kinderfreundliches Dorf, haben immer für den Erhalt unserer Kita gekämpft. Gegen eine transportable Bühne spricht nichts. Ich bin sehr dafür", meinte die Ortsvorsteherin. Bezüglich der festen Bühne meinte sie: "Die Hofgestaltung muss doch erst mal geplant werden. Hier besteht Denkmal- und Ensembleschutz". Man könne ja vorerst mit einer kleinen Bühne anfangen, sagte Bürgermeister Wolfgang Säger.

Dass das Projekt nicht aus der Gemeindekasse finanziert werden soll, stärkte die Überzeugungskraft des Dorfvereins. "Einen möglichen Eigenanteil werden wir selbst stemmen oder in Form von Arbeitsleistungen erbringen", erklärte die Vorsitzende Edelgard Frischmuth.

Man war sich einig, den Fördermittelantrag loszuschicken, ehe der Abgabetermin verstreicht. Bürgermeister und Ortsvorsteherin wollen nach der Sommerpause die Gemeindevertretung informieren. "Ich unterstütze das gerne", so Wolfgang Säger. Am Tag des offenen Denkmals am 10. September wird das Projekt noch einmal vorgestellt.

Interessierte Kinder für die Theatergruppe Landin melden sich per E-Mail bei Roy Blacha unter blacha@gmx.de.