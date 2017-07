Razzia gegen Autoraser - Shisha-Bar durchsucht

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Mit einer großen Razzia ist die Berliner Polizei gegen die Autoraser-Szene vorgegangen. Spezialkräfte durchkämmten in der Nacht zum Sonntag eine Shisha-Bar und zwei weitere Lokale in Friedenau, wie die Polizei mitteilte. "Es ging dabei nicht nur um die Raser-Szene, sondern auch um Jugendschutz und Lebensmittelrecht", sagte ein Sprecher. Mit etlichen Einsatzwagen rückte die Polizei vor der Shisha-Bar in der Rheinstraße an. Dutzende Beamte ließen sich die Ausweise der Gäste zeigen, nahmen die drei Lokale unter die Lupe und überprüften Autos. Da der Einsatz in der Nacht noch lief, konnte der Sprecher zum Ergebnis der Razzia zunächst nichts sagen.