Zehdenick (GZ) Am Sonntag gibt es ab 15 Uhr in der Galerie der Kunstfreunde Zehdenick die Vernissage zur neuen Ausstellung "Stadt Sichten", zu der die Kunstfreunde einladen. Es ist die erste Einzelausstellung von Marion Steer in Zehdenick, doch wird sie vielen schon bekannt sein, denn bevor sie 2015 mit ihrem Mann aus Potsdam nach Zehdenick zog, war sie in der Havelstadt gut 20 Jahre als Stadtsaniererin tätig. Neben ihrem Berufsleben gab es schon immer ein kreatives Leben als Künstlerin, hatte sie bereits Ausstellungen in Potsdam, Berlin und anderen Städten. Malen war eine willkommene Auszeit vom beruflichen Stress, inzwischen aber wurde es für sie zu einer sehr wichtigen Tätigkeit, der sie mit mehr Zeit und Intensität nachgehen kann.Vor gut einem Jahr machte Marion Steer mit ihren originellen Arbeiten auf sich aufmerksam als Preisträgerin des Wettbewerbs "Zehdenick - meine Stadt". Die Stadt und die Landschaft sind wichtige Themen in ihrer Malerei. Eine besondere Rolle spielt dabei die Auseinandersetzung mit Farben, Malgründen, Maltechniken, Papier, Collagen und Drucktechniken. Mit beeindruckender Kreativität werden Formen, Strukturen, Farben, Stimmungen und die vielen kleinen und großen Details von Stadt-Landschaft bildlich verarbeitet. Die entstandenen Motive bieten Raum für Assoziationen des Betrachters.