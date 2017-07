Kammermusik in St. Katharinen

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Musikliebhaber erwartet am heutigen Sonntag, 30. Juli, Kammermusik im Hohen Chor. Gespielt wird ab 19.30 Uhr in der Katharinenkirche. Das Motto lautet "Quer durch Europa - Musik für Flöte und Gitarre". An den Instrumenten sind Bettina Bergmann (Querflöte) und Eleonore Uth-Lengwinat (Gitarre).

Musik aus acht europäischen Ländern erklingt. Hierzu gehören unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Bela Bartok und Francis Poulenc. Über die Künstler:Bettina Bergmann wurde 1966 in Magdeburg geboren. Von 1978 bis 1982 war Bergmann eine externe Schülerin der Spezialschule für Musik in Dresden. 1982 begann sie ein Flötenstudium an der Hochschule für Musik in Dresden. Im Zeitraum von 1987 bis 1994 übte sie Lehrtätigkeiten am Konservatorium in Cottbus, der Musikschule Bautzen aus. Seit 1994 ist die Künstlerin in Berlin als freischaffende Musikpädagogin und Flötistin tätig.

Eleonore Uth-Lengwinat ist in Berlin 1963 geboren. Sie besuchte die Musikschule Berlin-Mitte und nahm Unterricht im Fach Gitarre bei Alfred Thiele. Während der Studienvorbereitung gab es zusätzlich Unterricht in den Fächern Theorie, Klavier und Kammermusik. Studiert hat Uth-Lengwinat von 1982 bis 1987 an der Musikhochschule "Hanns Eisler", Berlin. Das Duo spielt seit 2009 zusammen.