Schwantes Fisherman's bleibt leer

Schwante (win) Der Umzug war sicherlich akribisch durchdacht, die Vorbereitungszeit lang und aufwendig. Der Angler-Fachmarkt Fisherman's Partner zog nach mehr als 20 Jahren aus dem Block im Gewerbegebiet Schwante aus - und in eine in sechs Monaten Bauzeit entstandene neue Bleibe in Vehlefanz.

Was passiert mit dem Gewerbehaus? Nach mehr als 20 Jahren zog im Mai Fisherman's Partner aus. Eine Nachnutzung gibt es noch nicht. © Marco Winkler/MOZ

Die große Eröffnung der immerhin gut1 000 Quadratmeter umfassenden Filiale wurde im Mai gefeiert. Doch eines haben die Angelprofis vergessen: einen Teil ihrer Fische. Vor dem Gewerbebau in Schwante, direkt an der Sommerswalder Chaussee, ist - zugegebenermaßen etwas versteckt - ein kleiner Teich. Hier schwimmen einige Goldfische und kleine Kois, obwohl die Angler längst in ein neues Domizil gezogen waren.

Was mit den Fischen passiert, ist ebenso unklar wie die Perspektive des Gewerbeklotzes. "Hinsichtlich einer beabsichtigten Nachnutzung des Objektes ist der Gemeindeverwaltung derzeit nichts bekannt", so Bauamtsleiter Dirk Eger. Auch er war von den Fischen, die dort noch leben, etwas überrascht. Er versichert aber: "Den Hinweis, dass möglicherweise die Fische beim Umzug "vergessen' wurden, leiten wir gern an den Geschäftsführer von Fisherman's Partner oder den Grundstückseigentümer weiter."