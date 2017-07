Audioguides werden Realität

artikel-ansicht/dg/0/

Reckahn (MZV) Das Schulmuseum und das Rochow-Museum in Reckahn können ein weiteres Projekt realisieren. Es kommt einer Weiterentwicklung gleich und nennt sich Audioguide. Bildungsminister Günter Baaske war auf Schloss Reckahn zu Besuch und hatte einen Fördermittelbescheid mit im Gepäck. Dieser soll für Audioguides Verwendung finden. "Audioguides sind eine wunderbare Sache", stellte Günter Baaske fest und gab noch eine nette Anekdote preis. Zuletzt hatte der Minister ein Audioguide im Grünen Gewölbe in Dresden benutzt. Dort gab es auch eine sächsische Version, wo es unter anderem hieß: Wussten Sie schon, dass E-Mail und Emaille den gleichen Wortstamm haben? Aber zurück zum geförderten Projekt: Die Beteiligten um Professor Dr. Hanno Schmitt freuen sich über die Förderung. "Ohne den Landkreis wäre das nicht mehr hier", so Schmitt über den Verbleib des SchlossesDas kann nun sein Angebot für die Besucher erheblich erweitern. Die Audioguides werden auf deutsch und englisch besprochen. Hans-Jochen Röhrig soll die männliche Stimme sein. Bei der weiblichen Besetzung wollte sich Museumsleiterin Dr. Silke Siebrecht-Grabig noch nicht in die Karten gucken lassen. Nur soviel: eine Schauspielerin wird es sein. Die Audioguides sollen ab dem kommenden Jahr für die Besucher zur Verfügung stehen. Wer mehr über die verschiedenen Themen rund um das Schloss Reckahn wissen will, greift dann zum Audioguide. Die Briefe von Rochow können so nicht durchgelesen werden, sie können auch gehört werden. Ob über die Gebäude, die Grabstätte oder die Rochow-Bilder - Gäste, die ohne eine Führung an Wissen gelangen wollen, bietet sich so die Chance auf mehr Informationen. "Der Standort hat eine gute Entwicklung genommen", so der Minister. Dazu weiter beitragen werden auch die 20.100 Euro Fördermittel. Sie geben dem Begegnungszentrum einen Schub nach vorn.