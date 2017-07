artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MZV) Die Potsdamer Feuerwerkersinfonie ist in diesem Jahr so international wie noch nie. Die vier Teams, die ihre fulminanten, extra für Potsdam konzipierten, pyrotechnischen Inszenierungen zeigen, kommen aus Potsdam, Österreich, Polen und Tschechien.

Vor den Feuerwerken bieten Comedians, Zauberer, Musiker, Straßenkünstler, eine Travestiekünstlerin, ein Udo Lindenberg-Double und weitere Künstler ein tolles Vorprogramm. Damit verspricht das Sommerhighlight im Volkspark Potsdam wie immer ein großes Erlebnis zu werden.

Am Freitagabend starten die beiden Teams Output Media und steyrfire das Spektakel. Das Potsdamer Unternehmen Output Media nimmt das Publikum mit dem Motto "My Country" auf eine Reise in die jüngere deutsche, sehr wechselvolle Geschichte mit all ihren Höhen und Tiefen. Die melodramatische Inszenierung wird bei den Gästen viele Erinnerungen und Emotionen wecken.

Output Media arbeitet mit Sebastian Hoferick von Pyro-Passion zusammen, der schon mehrfach erfolgreich am Wettbewerb in Potsdam teilgenommen hat. Das Team steyrFire entführt die Gäste in die zauberhafte Welt von Walt Disney. Atemberaubende, epische und unvergessliche Balladen, Soundtracks und Themen aus über 90 Jahren Filmgeschichte sind Teil der Feuerbilder. steyrFire verspricht eine bombastische Show mit einzigartigen Effekten und einer gigantischen Choreografie. Das Team aus der Alpenrepublik hat zuletzt zweimal hintereinander die Potsdamer Feuerwerkersinfonie gewonnen.

Am Sonnabend gehts weiter. "From Poland with Love" ist das Motto der Gruppe Nakaja Art aus Krakau. Es wird etwas Besonderes sein, im Feuerwerk die Liebe zu erleben, diese einzigartige Emotion voller Leidenschaft, Geheimnis und Faszination, die von Menschen auf der ganzen Welt in gleicher, universeller Art und Weise empfunden wird. Nakaja Art ist seit 20 Jahren im Geschäft und hat mehr-fach bei internationalen Wettbewerben im In-und Ausland den ersten Platz erreicht.

Makalu Fireworks aus Prag tanzt mit seiner Show "Wenn das Feuer tanzt" um die Welt: Ob Quickstep, Paso-Doble, Salsa, Mambo, Walzer, Blues oder Free style - die Rhythmen lassen Farben und Feuer tanzen. Makalu Fireworks hat in der kurzen Zeit seines zweijährigen Bestehens bereits eine beeindruckende Zahl an musiksynchronen Großfeuerwerken im In- und Ausland gestaltet.

Das Kulturprogramm vor den großen Feuerwerksinszenierungen ist für sich schon ein wunderbares Sommerparkfestival. Auf den beiden großen Hauptbühnen ist ein exzellentes Unterhaltungsprogramm zu sehen und im Park flanieren einige besondere Kleinkünstler. Maxi Gstettenbauer ist oft im Fernsehen zu sehen, aktuell in Potsdam bei der Feuerwerkersinfonie. Er heimste zahlreiche Preise bei Comedy-Festivals ein. Der Comedian Berhane Berhane ist das neue Licht auf Deutschlands Comedybühnen. Klug, witzig - und er kann auch noch verdammt gut tanzen! André Hieronymus ist Zauberer. Dieser schlecht gelaunte, motzende Miesling und pöbelnde Polterer gewinnt mit jeder Unfreundlichkeit das amüsierte Publikum nach und nach für sich.

Quasi nebenbei führt er das Publikum durch die Acts auf der Bühne. Udo Lindenberg scheint nicht nach Pankow, sondern nach Potsdam gefahren zu sein. Durch 40 Jahre panische Zeiten und fast 30 Jahre Udo-Lindenberg-Double führt der Double-Künstler Asfalt Hütte. Ein Feuerwerk der Sinne, die Wucht auf Highheels, ist Hertha Ottilie van Amsterdam. Die außerordentlich bescheidene Diva und Moderatorin ist Travestie de Luxe!

Einlass in den Volkspark Potsdam, Georg-Hermann-Allee 101, wird an beiden Tagen ab 18.00 Uhr gewährt. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 19.30 Euro pro Erwachsenem und 11,50 Euro pro Kind von 7 bis 16 Jahren. Kinder unter 7 Jahren haben freien Eintritt.