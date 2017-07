Kurzschluss im Waldbad

artikel-ansicht/dg/0/

Borkheide (MZV) Kurzschluss-Zeit im Waldbad Borkheide! Die Lokalmatadore Markus Krieger, Robert Goydke und Uli Günther haben's einfach drauf: Rock, Pop, Balladen - für alle, die Spaß am Tanzen und an Geselligkeit haben, ist am kommenden Sonnabend, 5. August, auf jeden Fall wieder etwas dabei. Musikalische Unterstützung erhält die Band durch DJ Detlef aus Beelitz. Ab 19.00 Uhr wird Einlass im Waldbad Borkheide gewährt. Für Jung und Alt kostet der Eintritt wie immer 3 Euro. Wenn es das Wetter erlaubt, können die Besucher selbstverständlich ins Wasser springen (baden inclusive). Für das leibliche Wohl wird wiederum durch das Waldbadteam gesorgt. Der Vorstand des Naturbades Borkheide e.V. lädt herzlich ein.