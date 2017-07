artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1592811/

John G. Morris 2014 in New York.

John G. Morris 2014 in New York. © Harry Hamburg/FRE 170004 AP/dpa

Nach Angaben der Fotoagentur Magnum Photos in Paris starb er am Freitag in einem nahe gelegenen Krankenhaus in Frankreich. Er wurde 100 Jahre alt. Morris hatte in seiner 80-jährigen Karriere unter anderen für das Fotomagazin «Life», die «New York Times» und die «Washington Post» gearbeitet.

Ihm gelang es, die einzigen Aufnahmen von der auch als D-Day bekannten Landung der Alliierten in der Normandie im Juni 1944 zu veröffentlichen. Er setzte auch das erschütternde Bild von einem nackten vietnamesischen Kind nach einem Napalm-Angriff auf der Titelseite der «Times» durch, obwohl das Blatt damals keine Fotos von unbekleideten Personen erlaubte.