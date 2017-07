artikel-ansicht/dg/0/

Halbzeit der documenta: Erfolgreich trotz Kritik

Kassel (dpa) Manchmal ist Kunst wie Fußball: Am Ende stimmt das Ergebnis, aber gute Kritiken gibt es nicht. So ergeht es der documenta, der weltweit bedeutendsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst. Die 100 Tage-Schau feiert Halbzeit in Kassel und steuert auf einen Besucherrekord zu. Doch in den vergangenen Wochen mehrte sich die Kritik. Die Ausstellung sei «missraten» und «enttäuschend», urteilten Medien.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592820/





Besucher vor dem "Parthenon of Books" in Kassel. Die documenta in Kassel feiert Halbzeit und neue Bestmarken bei den Besucherzahlen.



© Swen Pförtner/dpa