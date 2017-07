artikel-ansicht/dg/0/

St. Petersburg/Tartus (dpa) Kremlchef Wladimir Putin setzt bei der Terror-Bekämpfung verstärkt auf die russische Marine. "Die Seestreitkräfte müssen nicht nur traditionelle Aufgaben lösen, sondern müssen auch angemessen auf neue Herausforderungen reagieren", sagte das Staatsoberhaupt in St. Petersburg anlässlich des russischen Marine-Tages am Sonntag. Dabei komme die russische Marine auch im Kampf gegen Piraten zum Einsatz, sagte er einer Mitteilung des Kremls zufolge.

Der russische Präsident Wladimir Putin in St. Petersburg während einer Militärparade anlässlich der Feierlichkeiten am «Tag der Marine». © dpa

Der Feiertag wird traditionell im Juli in zahlreichen russischen Hafenstädten mit Paraden gefeiert. Dabei werden Kriegsschiffe und Militärübungen gezeigt, mehr als 5000 Seeleute nahmen nach Angaben des Verteidigungsministeriums alleine in der Ostsee-Metropole St. Petersburg teil. Zum ersten Mal gab es auch eine Parade in der syrischen Hafenstadt Tartus. Moskau nutzt den Marinestützpunkt, um Nachschub für den russischen Militäreinsatz im syrischen Bürgerkrieg sicherzustellen.